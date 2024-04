O caso aconteceu logo na entrada da cidade vizinha e a vítima, identificada como Paulo Leonardo Mordachini, de 40 anos teria sido atropelado por um carro na avenida Dr. Honório de Paula Ribeiro

publicado em 29/04/2024

Paulo Leonardo Mordachini, de 40 anos teria sido atropelado por um carro na avenida (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um ciclista morreu em um acidente na noite deste domingo (28), em Cosmorama. O caso aconteceu logo na entrada da cidade vizinha e a vítima, identificada como Paulo Leonardo Mordachini, de 40 anos teria sido atropelado por um carro na avenida Dr. Honório de Paula Ribeiro.

De acordo com a ocorrência, o caso aconteceu por volta de 18h30, Paulo pilotava a sua bicicleta pela avenida, pelo sentido rodovia-centro, quando por motivos que serão esclarecidos pela investigação da Polícia Civil, ele foi atropelado por um carro, que seguia o mesmo sentido da via.

Uma unidade do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ir até o local para o socorro de Paulo, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Paulo Leonardo Mordachini era morador de Cosmorama, deixa seus familiares e amigos. O seu velório aconteceu ontem pela manhã e o sepultamento ocorreu às 16h, de ontem, no Cemitério Municipal de Cosmorama.