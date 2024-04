Considerada um dos principais patrimônios do povo votuporanguense, a instituição se destaca pelo seu compromisso com a cidade

publicado em 30/04/2024

Fraclin Duarte

A FEV (Fundação Educacional de Votuporanga) celebra nesta terça-feira (30), 58 anos de uma trajetória dedicada ao desenvolvimento educacional da região. Considerada um dos principais patrimônios do povo votuporanguense, a instituição se destaca pela sua contribuição à formação de milhares de alunos ao longo das décadas.

Mantenedora da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga) e do Colégio Unifev, a FEV abriga uma comunidade acadêmica de mais de 5 mil alunos, distribuídos em uma megaestrutura de 40 mil m² de área construída, espalhada por uma extensão de mais de 220 mil m².

Para um completo aprendizado, o aluno Unifev possui à sua disposição salas tecnológicas e climatizadas, auditórios amplos, cerca de 40 laboratórios, clínicas e núcleos, além de três bibliotecas físicas e duas virtuais, que disponibilizam mais de 100 mil títulos, entre livros e periódicos.

Para garantir o pleno funcionamento dessa vasta estrutura, a instituição conta com mais de 400 colaboradores, entre professores e técnicos-administrativos, que trabalham incansavelmente para promover o ensino e a pesquisa.

Ao longo de sua história, a Unifev já concedeu certificados de Ensino Superior a mais de 35 mil alunos, enquanto o Colégio Unifev e os programas de pós-graduação também formaram milhares de estudantes, consolidando a instituição como um polo educacional de excelência na região.

Além do compromisso com o ensino formal, a FEV também se destaca por sua atuação social. Por meio do Núcleo de Responsabilidade Social da Unifev, a instituição mantém convênio com entidades assistenciais do município, promovendo diversas atividades extensionistas realizadas por universitários e docentes.

Essas parcerias proporcionam aos alunos uma oportunidade única de colocar em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula, sob supervisão de seus professores, enquanto beneficiam diretamente a comunidade com uma variedade de serviços e atendimentos.

Anualmente, a Unifev realiza milhares de atividades extensionistas voltadas para toda a comunidade, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento educacional, cultural e social de Votuporanga e região.