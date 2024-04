Ao menos cinco jovens precisaram ser socorridos às pressas pelo Samu

publicado em 29/04/2024

Fernanda Cipriano

Um acidente entre um micro-ônibus na Rodovia Carlos Gandolfi, no sentido Duas Pontes a Fernandópolis, deixou adolescentes feridos na manhã desta segunda-feira (29). Ao menos cinco jovens precisaram ser socorridos às pressas pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

De acordo com o apurado, a dinâmica do acidente ainda não foi totalmente esclarecida, mas o motorista perdeu o controle da direção do ônibus, tentou manter o controle, mas não conseguiu. O veículo rodou e tombou na vegetação, em uma área onde a rodovia não possui acostamento. As circunstâncias exatas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Inclusive, condutor de 46 anos não sofreu ferimentos. Dentro do ônibus estavam adolescentes a caminho de escolas em Fernandópolis. Uma adolescente de 13 anos foi socorrida pela equipe do Samu para a Santa Casa, apresentando escoriações e sangramento nasal, porém consciente e orientada.

A monitora do ônibus, que estava na companhia da jovem, não sofreu ferimentos. Outros três adolescentes, uma menina de 13 anos e dois rapazes de 14 e 17 anos, também foram atendidos com escoriações e encaminhados para a UPA pelo Samu e pelo resgate do Corpo de Bombeiros.