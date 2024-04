A informação foi confirmada pelas empresas Oceania, Opus Entretenimento e EV7, responsáveis pela produção do evento, que alegaram "problemas logísticos alheios à produção do artista"

publicado em 29/04/2024

responsáveis pela produção do evento, que alegaram "problemas logísticos alheios à produção do artista" (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

O aguardado show "SPC Acústico 2 – O Último Encontro", que reuniria Alexandre Pires e o grupo 'Só Pra Contrariar' no Centro Regional de Eventos de São José do Rio Preto, nesta terça-feira (30), foi cancelado. A informação foi confirmada pelas empresas Oceania, Opus Entretenimento e EV7, responsáveis pela produção do evento, que alegaram "problemas logísticos alheios à produção do artista".

A apresentação, que marcaria o reencontro após 10 anos, estava sendo aguardada com grande expectativa pelos fãs, que teriam a oportunidade de ver o SPC em sua formação original.