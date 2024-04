Esta é a quarta onda de calor a atingir o Brasil recentemente, sendo caracterizada por temperaturas acima da média e ausência de chuvas

publicado em 30/04/2024

A região de São José do Rio Preto está entre as áreas afetadas, com a previsão de tempo quente (Foto: Inmet)

Fernanda Cipriano

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a continuidade da onda de calor que vem afetando na região desde 22 de abril, com previsão de permanecer até 10 de maio. Esta é a quarta onda de calor a atingir o Brasil recentemente, sendo caracterizada por temperaturas acima da média e ausência de chuvas significativas.

A região de São José do Rio Preto está entre as áreas afetadas, com a previsão de tempo quente e sem chuva para os próximos dias. O sistema de alta pressão em médios níveis da atmosfera está bloqueando o avanço das chuvas sobre as áreas afetadas, intensificando a circulação do ar e impedindo a formação de nuvens de chuva intensas.