O técnico da Votuporanguense foi questionado sobre a sua permanência na Alvinegra

publicado em 27/04/2024

Rogério Corrêa (Foto: Rafa Bento/CAV)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brEm uma campanha quase perfeita – com somente duas derrotas – o Clube Atlético Votuporanguense foi campeão do Paulista da Série A3 de 2024 na noite deste sábado (27) na Arena Plínio Marin. O CAV venceu o Grêmio Prudente por 1 a 0 no segundo jogo da final. O público foi de 6.757 torcedores para uma renda de R$ 138.117,50. Esse é o terceiro título conquistado pela Pantera, que já havia vencido uma “Bezinha” em 2012 e uma Copa Paulista em 2018.“Por tudo o que a nós fizemos durante todo o campeonato, seria injusto se a gente não ganhasse esse título”, destacou o técnico do CAV, Rogério Corrêa, nos microfones da rádio Cidade FM 94,7 logo após levantar a taça.Questionado se permanece na Pantera para a disputa da Copa Paulista que começa em 16 de junho, o treinador respondeu que a ideia é dar continuidade no trabalho, no entanto ele e a diretoria da Alvinegra ainda estão conversando, portanto no momento não possível saber se ele fica ou não.