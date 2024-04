As causas do acidente serão investigadas

publicado em 29/04/2024

Guilherme Cestari Ferreira, de 36 anos estava sobrevoando uma área rural da cidade (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Um homem morreu em um acidente aéreo na tarde deste domingo(28),. Guilherme Cestari Ferreira, de 36 anos estava sobrevoando uma área rural da cidade com um paramotor quando caiu de uma altura aproximada de 30 metros. As causas do acidente serão investigadas.

O acidente ocorreu próximo ao bairro Residencial Aroeiras II, na região norte da cidade. A esposa de Guilherme, que está grávida, presenciou a queda e precisou ser socorrida após passar mal. O Samu foi acionado e tentou prestar os primeiros socorros, porém, Guilherme não resistiu aos ferimentos.

Guilherme era conhecido por compartilhar suas aventuras de paramotor em suas redes sociais, onde publicava vídeos de seus voos sobre lugares paradisíacos.