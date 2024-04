O casal estava com porções de ecstasy, também de haxixe, maconha gourmet e maconha

publicado em 30/04/2024

O casal estava com porções de ecstasy, também de haxixe, maconha gourmet e maconha (Foto: Polícia Militar)

Fernanda Cipriano

A Polícia Militar de Votuporanga realizou a prisão em flagrante de um casal do tráfico, neste fim de semana. O caso aconteceu nas proximidades de um bar, alvo de denúncias frequentes. O casal estava com porções de ecstasy, também de haxixe, maconha gourmet e maconha.

De acordo com a ocorrência, o fato aconteceu durante um patrulhamento nas imediações de um bar, em resposta a reclamações de som alto, tráfico de drogas e aglomeração de pessoas.

A equipe policial avistou uma VW/Saveiro prata, associada a um conhecido traficante da região. Ao perceber a presença dos policiais, o condutor do veículo tentou fugir, mas foi interceptado pela equipe.

Durante a revista pessoal no condutor, os policiais encontraram em sua pochete duas porções de haxixe, totalizando 11,7 gramas, dez comprimidos semelhantes a ecstasy, pesando 10,3 gramas, e um frasco de maconha gourmet, com 24,7 gramas. Já com a passageira, foram encontradas duas porções de maconha, pesando 10,8 gramas, que ela entregou voluntariamente aos oficiais.