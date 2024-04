Gustavo Ribeiro de Souza, de 26 anos, motorista do Chevrolet Cobalt com placa de Maringá (PR), ficou preso às ferragens e veio a óbito no local do acidente

publicado em 30/04/2024

Gustavo Ribeiro de Souza ficou preso às ferragens e veio a óbito no local do acidente (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

Uma batida entre um carro e um caminhão na rodovia Elyeser Montenegro Magalhães, em Pontalinda, região de Jales, resultou em uma tragédia no final da tarde desta segunda-feira (29). Gustavo Ribeiro de Souza, de 26 anos, motorista do Chevrolet Cobalt com placa de Maringá (PR), ficou preso às ferragens e veio a óbito no local do acidente.

De acordo com a ocorrência, o caminhão, com placas de Bilac, era conduzido por um homem que foi socorrido com ferimentos leves, enquanto a passageira teve ferimentos graves. A pista precisou ser interditada para a retirada dos veículos, mas já foi liberada.