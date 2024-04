O evento foi promovido pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp na cidade vizinha e principal reivindicação foi na educação

publicado em 17/04/2024

O evento teve como principal tema as demandas por investimentos na área da Educação (Foto: Divulgação)

Fernanda Cipriano

A cidade de Cosmorama também foi palco da oitava audiência do Orçamento 2025, promovida pela Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). O evento, que contou com a presença de munícipes, vereadores e autoridades locais, teve como principal tema as demandas por investimentos na área da Educação.

Uma das principais reivindicações foi a construção de uma nova escola municipal em Cosmorama, devido à superlotação da EMEF Professora Ana Maria Segura. A secretária de Educação da cidade, Dione Maribel, destacou a necessidade de um novo espaço para melhorar as práticas pedagógicas. O vice-prefeito Juninho Silveira também enfatizou a importância do investimento, informando que a área para a construção já foi adquirida com recursos próprios.

Além da construção da nova escola, a vereadora de Tanabi, Daiane Ribeiro, solicitou a criação de uma Fatec (Faculdade de Tecnologia) na região, ressaltando a importância de oferecer cursos superiores e de pós-graduação para os jovens da área. Outro ponto abordado foi a necessidade de atenção ao desenvolvimento de crianças neurodiversas, com a vereadora Kataline Melhado solicitando recursos para a criação de um centro de referência na área.

A proteção animal também foi tema da audiência, com pedidos para o custeio de ações de proteção animal nos municípios da região. Jennifer Thaís, que atua no resgate de animais em Mirassol, solicitou recursos para associações veterinárias, destacando a dificuldade em encontrar locais para abrigar os animais resgatados.