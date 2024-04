O projeto é de autoria da vereadora Jezebel Silva (PP) e foi aprovado por unanimidade na Casa de Leis

publicado em 17/04/2024

Vereadores aprovaram o projeto de Jezebel Silva e instituíram em Votuporanga o “Dia dos Mestres de Artes Marciais” (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

A Câmara Municipal de Votuporanga também aprovou na sessão ordinária desta segunda-feira (15), a instituição do “Dia Municipal dos Mestres de Artes Marciais” a ser celebrado anualmente no dia 15 de outubro. O projeto é de autoria da vereadora Jezebel Silva (PP) e foi aprovado por unanimidade na Casa de Leis.

De acordo com a autora, a iniciativa visa elucidar a importância dos mestres de artes marciais como referência na vida dos seus alunos não só de ensinar, mas principalmente de guiá-los no desenvolvimento dos treinos e da disciplina.

“Um atleta não se constrói sozinho. Ele precisa dos seus companheiros de treino, e principalmente do seu professor para desenvolver e aperfeiçoar para alcançar os seus objetivos, sobretudo nas competições”, destacou a parlamentar em sua justificativa.

Jezebel afirmou ainda que as artes marciais são de extrema importância para a sociedade, pois, tira crianças e adolescentes das ruas, e dão uma nova perspectiva de vida.