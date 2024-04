Com a batida, duas mulheres que estavam no carro ficaram presas às ferragens e socorridas às pressas por unidades de resgate

publicado em 17/04/2024

(Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brUm acidente envolvendo um carro e um caminhão deixou duas pessoas gravemente feridas na manhã desta quarta-feira (17). O acidente aconteceu no ramal de acesso Antônio Pimentel, que liga a rodovia Euclides da Cunha ao município de Valentim Gentil e as vítimas precisaram ser socorridas às pressas com múltiplos ferimentos, inclusive fraturas pelo corpo.De acordo com as informações colhidas pelo A Cidade no local do acidente, um veículo Fiat/Siena, de cor vermelha, com placas de Cardoso, seguia pela vicinal quando, por motivos que serão investigados pela Polícia Civil, bateu na traseira do caminhão que estava estacionado no acostamento da via para a descarga de pranchas de ferro em uma empresa próxima.Com o impacto, duas mulheres que estavam no carro ficaram presas às ferragens. Ambas ainda não foram identificadas. Unidades de resgate do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e fizeram a remoção das vítimas de dentro do veículo, às encaminhando para a Santa Casa de Votuporanga.Uma delas, conforme apurado, apresentava fratura exposta em um dos braços e também ferimento grave em região vital do corpo, enquanto a outra apresentava também diversos ferimentos e escoriações provocadas pelos estilhaços do vidro e ferragens.A Polícia Técnico-Científica foi acionada para analisar o local e apontar as possíveis causas do acidente.*Colaborou Fernanda Cipriano direto do local