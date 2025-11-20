Cavinho está no Grupo 2 (Foto: Hainer Moura)
A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026 teve seu lançamento oficial realizado na noite desta terça-feira (25), no salão nobre do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, em São Paulo. Durante a cerimônia, a Federação Paulista de Futebol (FPF), organizadora da competição, conduziu o sorteio que definiu a formação dos 32 grupos do torneio, que reunirá 128 clubes de diversas regiões do país.
O Clube Atlético Votuporanguense ficou no Grupo 2, ao lado de Grêmio, Falcon-SE e Galvez-AC. Votuporanga é novamente sede do torneio. A definição ocorreu em meio ao evento que marcou a abertura institucional da edição de 2026, reunindo dirigentes, representantes de equipes participantes e autoridades esportivas.
A Copinha, considerada a principal competição de base do futebol brasileiro, terá início no dia 2 de janeiro e será encerrada em 25 do mesmo mês, mantendo o tradicional calendário que culmina com a final celebrada sempre no aniversário da cidade de São Paulo.