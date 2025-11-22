Com a dupla Patati Patatá e a chegada do Papai Noel, o evento foi um sucesso em Votuporanga

publicado em 25/11/2025

‘Natal em Família Porecatu’ reúne centenas de pessoas em noite de magia e celebração

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO estacionamento do Porecatu da Avenida Brasil se transformou em um verdadeiro cenário natalino na noite deste domingo durante o “Natal em Família Porecatu”. O evento, totalmente gratuito, foi um grande sucesso e reuniu centenas de pessoas – especialmente crianças, que aguardavam ansiosas pela chegada do Papai Noel.Como prometido pelos organizadores, a noite foi repleta de atrações e momentos de confraternização. Desde a abertura dos portões, um grande fluxo de famílias começou a ocupar o espaço preparado com cuidado e carinho para receber o público. A programação pensada pelo Porecatu teve como objetivo principal oferecer diversão, integração e celebrar o espírito natalino junto à comunidade.Ao longo do evento, crianças aproveitaram brinquedos, atividades interativas e diversas opções de recreação. O clima de festa se espalhou rapidamente, e o público pôde vivenciar momentos de alegria e descontração.O ponto alto da programação teve início quando a famosa dupla Patati Patatá subiu ao palco. Conhecidos nacionalmente por seus espetáculos voltados ao público infantil, os artistas animaram a plateia com música, dança e toda a energia contagiante que marca suas apresentações.Logo depois, chegou um dos momentos mais esperado pelos pequenos: a entrada oficial do Papai Noel. O bom velhinho foi recebido com entusiasmo e aplausos, trazendo todo o encanto natalino que tradicionalmente acompanha as comemorações realizadas pelo Porecatu.A noite também contou com um sorteio especial preparado pelo supermercado. Foram sorteados um PlayStation 5, uma televisão e uma bicicleta, deixando a festa ainda mais emocionante e comemorada pelo público presente.Para o proprietário da rede de supermercados, José Francisco dos Santos, o Zé do Porecatu, o evento cumpriu plenamente seu propósito. “Novamente fizemos uma festa grandiosa que reuniu diversas famílias em um grande momento de confraternização e alegria. Ficamos muito felizes com mais esse evento do Porecatu”, afirmou.O Natal em Família Porecatu confirmou, mais uma vez, sua importância no calendário festivo da cidade. Como de costume, foi um sucesso de público, reunindo famílias para momentos de celebração, alegria e convivência.