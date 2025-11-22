Com a dupla Patati Patatá e a chegada do Papai Noel, o evento foi um sucesso em Votuporanga
‘Natal em Família Porecatu’ reúne centenas de pessoas em noite de magia e celebração
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
O estacionamento do Porecatu da Avenida Brasil se transformou em um verdadeiro cenário natalino na noite deste domingo durante o “Natal em Família Porecatu”. O evento, totalmente gratuito, foi um grande sucesso e reuniu centenas de pessoas – especialmente crianças, que aguardavam ansiosas pela chegada do Papai Noel.
Como prometido pelos organizadores, a noite foi repleta de atrações e momentos de confraternização. Desde a abertura dos portões, um grande fluxo de famílias começou a ocupar o espaço preparado com cuidado e carinho para receber o público. A programação pensada pelo Porecatu teve como objetivo principal oferecer diversão, integração e celebrar o espírito natalino junto à comunidade.
Ao longo do evento, crianças aproveitaram brinquedos, atividades interativas e diversas opções de recreação. O clima de festa se espalhou rapidamente, e o público pôde vivenciar momentos de alegria e descontração.
O ponto alto da programação teve início quando a famosa dupla Patati Patatá subiu ao palco. Conhecidos nacionalmente por seus espetáculos voltados ao público infantil, os artistas animaram a plateia com música, dança e toda a energia contagiante que marca suas apresentações.
Logo depois, chegou um dos momentos mais esperado pelos pequenos: a entrada oficial do Papai Noel. O bom velhinho foi recebido com entusiasmo e aplausos, trazendo todo o encanto natalino que tradicionalmente acompanha as comemorações realizadas pelo Porecatu.
A noite também contou com um sorteio especial preparado pelo supermercado. Foram sorteados um PlayStation 5, uma televisão e uma bicicleta, deixando a festa ainda mais emocionante e comemorada pelo público presente.
Para o proprietário da rede de supermercados, José Francisco dos Santos, o Zé do Porecatu, o evento cumpriu plenamente seu propósito. “Novamente fizemos uma festa grandiosa que reuniu diversas famílias em um grande momento de confraternização e alegria. Ficamos muito felizes com mais esse evento do Porecatu”, afirmou.
O Natal em Família Porecatu confirmou, mais uma vez, sua importância no calendário festivo da cidade. Como de costume, foi um sucesso de público, reunindo famílias para momentos de celebração, alegria e convivência.