Portuga (Foto: CAV)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Na manhã desta sexta-feira (21), o Clube Atlético Votuporanguense anunciou a chegada de Kauê Muniz Nunes, conhecido como Portuga, de 22 anos, mais um reforço para fortalecer o setor de meio de campo na disputa do Paulistão A2 Sicredi 2026, que começa em janeiro.
De acordo com a diretoria alvinegra, o atleta é segundo volante de origem, atua como articulador no meio, com alta capacidade de construção, inteligência tática e boa leitura de jogo. “Canhoto, com 1,75m, ele agrega qualidade técnica e ritmo na transição entre defesa e ataque”, explicou o CAV.
Revelado pela Ponte Preta, Portuga possui passagens por clubes como CD Cova Piedade, Poços de Caldas, Grêmio Novorizontino, São Caetano, Inter de Bebedouro e GE Brasil. Em 2025, disputou o Brasileirão Série D e a Copa Gaúcha.
“A Alvinegra segue firme no trabalho de montagem do elenco, e Portuga vem para ser mais uma peça importante no sistema de meio de campo do time”, concluiu a direção da Pantera.