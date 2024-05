Na oportunidade, o vereador Emerson Pereira reclamou que está faltando medicamentos no local, que é de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo

publicado em 21/05/2024

A Farmácia de Alto Custo foi alvo de críticas na sessão de ontem da Câmara Municipal por meio do vereador Emerson Pereira (Foto: Assessoria)

Daniel Marques

A Farmácia de Alto Custo de Votuporanga foi alvo de críticas na sessão desta segunda-feira (20), da Câmara Municipal. Na oportunidade, o vereador Emerson Pereira reclamou que está faltando medicamentos no local, que é de responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo.

“Não podemos aceitar que o Estado não cumpra com suas obrigações efetivamente, não podemos continuar aceitando que medicamentos importantíssimos estejam em falta na Farmácia de Alto Custo. Temos também que fazer um voto de repúdio ao governador do Estado. Tem que manter com mais eficiência os medicamentos na rede pública”, falou.

O parlamentar afirmou que pretende entrar com requerimento junto ao Governo do Estado para que as pessoas responsáveis pelo comando do Farmácia em Votuporanga forneçam a lista de medicamentos que estão em falta. “Não podemos aceitar idosos sofrendo porque não têm condições de comprar medicamentos, remédios esses que são caros. Temos idosos que precisam desses medicamentos da Farmácia de Alto Custo que custam mais de R$ 5 mil, R$ 10 mil, e o Governo do Estado acaba não honrando com seus compromissos, mas o Governo do Estado cobra e recebe em dia os impostos da população brasileira, que temos que pagar imposto até de bala que nós compramos numa sorveteria, num pão que compramos diariamente na padaria”, afirmou.