O Cavinho derrotou o Galvez-AC na tarde desta sexta-feira (2) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga

publicado em 02/01/2026

Yago Moreira fez um dos gols da vitória (Foto: Jhenifer Cristine | @jheni.fotos)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO time sub-20 do Clube Atlético Votuporanguense estreou com vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Em partida realizada na tarde desta sexta-feira (2), na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, o CAV venceu o Galvez-AC por 2 a 1. A rádiotransmitiu o jogo e transmitira todos os duelos do Cavinho na Copinha.O Cavinho começou a partida com Felipe; Yago Martins, Dionísio, João Guilherme e Luiz Henrique; Gabriel Santos, Yago Moreira e Dudu; Glauco, Thalysson e Milani. A equipe é comandada por Marcos Vinícius Viola.A Pantera abriu o placar aos 34 minutos do primeiro tempo. Milani saiu da área, passou para Thalysson, do lado esquerdo, que cruzou para Yago Moreira; o meia dominou dentro da pequena área e chutou forte, de canhota, para marcar.Aos 38, mais um. Dudu rolou para Milani, no meio da área, a bola passou pelo centroavante, mas Glauco empurrou para o gol vazio: 2 a 0 para a alvinegra.A bola foi enfiada para Dudu, aos 48, ele tocou na saída do goleiro do Galvez, que fez boa defesa. O primeiro tempo terminou em 2 a 0 para o time da casa.Já na segunda etapa, após cruzamento rasteiro da esquerda, Mateus não pegou bem na bola, mas mesmo assim descontou para os visitantes: 2 a 1 para o CAV.O segundo compromisso do Cavinho será segunda-feira (5), às 18h15, quando recebe o Falcon-SE. Encerrando a participação na fase inicial, o CAV enfrenta o Grêmio, quinta-feira (8), às 21h30.Todos os jogos da Votuporanguense na primeira fase serão realizados na Arena Plínio Marin, que é a sede do Grupo 2 da competição e também receberá os demais confrontos da chave, que conta ainda com Grêmio e Falcon-SE.