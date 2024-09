Além dos encontros virtuais, o curso inclui outras atividades, totalizando 30 horas de carga horária, e o investimento é acessível

publicado em 26/09/2024

Além dos encontros virtuais, o curso inclui outras atividades, totalizando 30 horas de carga horária, e o investimento é acessível

A Faculdade Futura de Votuporanga – Grupo Educacional Faveni, por meio do Curso de Pedagogia, realizará o curso de extensão "Autismo: Estratégias e Aprendizado para uma Educação Inclusiva", que será realizado de forma totalmente remota e síncrona, por meio da plataforma Google Meet.As aulas ao vivo acontecerão nos dias 28 de setembro, 5 e 19 de outubro, das 8h às 12h. Além dos encontros virtuais, o curso inclui atividades assíncronas, totalizando 30 horas de carga horária. As inscrições têm o valor de R$ 70, com a opção de parcelamento em até duas vezes no cartão de crédito, e são realizadas na secretaria da Futura.O objetivo do curso é preparar futuros pedagogos e profissionais da educação para atender de forma eficaz e inclusiva alunos autistas, utilizando práticas pedagógicas adaptadas e colaborativas. A formação será mediada pela professora Ana Cláudia Picolini, e contará com aulas de Nilma Veroneis, que abordará o tema "Adaptação de Atividades", Fernanda Blanco, que falará sobre "Psicomotricidade e Alfabetização", e Janaina Moreira, que discutirá o "Manejo de Comportamento".Segundo Ana Cláudia Picolini, mediadora do curso, a importância da preparação de educadores para a inclusão de alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) é fundamental. “A escola é um lugar plural, então, ser um profissional preparado é entender e respeitar as particularidades de cada aluno, visando suas potencialidades. Este curso oferece estratégias importantes para promover uma educação inclusiva de qualidade, por meio de conhecimento especializado", afirmou.Ela ainda destacou que a escola tem muito impacto na vida do aluno. “Por esse motivo, falamos sempre da importância de continuar se desenvolvendo na profissão e buscar novos conhecimentos. Estudar constantemente é uma contribuição para o desenvolvimento pessoal, mas também um legado para as ações desenvolvidas profissionalmente, especialmente na educação inclusiva”, acrescentou.A coordenadora do curso de Pedagogia da Futura, Prof. Me. Elimeire Alves de Oliveira, também ressaltou a relevância dessa capacitação. “Este curso de extensão é de grande importância para estudantes e profissionais da educação, pois temos observado um crescente número de alunos com Transtorno do Espectro Autista matriculados nas classes regulares de ensino. Esses alunos demandam compreensão sobre o que é o autismo e de como ele pode afetar o desenvolvimento cognitivo, comportamental e social, para que sejam desenvolvidas estratégias diferenciadas e apropriadas de ensino, de modo a praticar uma educação inclusiva e de qualidade”, afirmou.Elimeire ressalta também que o curso pode ser aproveitado para evolução funcional em algumas redes de ensino e que o investimento é acessível, facilitando a participação de um maior número de profissionais.As inscrições estão abertas, e o curso promete trazer um importante aporte teórico e prático para os profissionais que buscam se capacitar e promover uma educação inclusiva mais efetiva.Mais informações sobre o curso de extensão "Autismo: Estratégias e Aprendizado para uma Educação Inclusiva" podem ser obtidas no telefone (17) 99645 – 5803.