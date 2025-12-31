Material foi recolhido e comerciante responderá a inquérito por descumprimento da legislação

publicado em 02/01/2026

Polícia Militar apreende bombas em estabelecimento comercial de Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA Polícia Militar realizou uma ação no bairro São Cosme, em Votuporanga, que resultou na apreensão de diversas bombas em um estabelecimento comercial. Durante a fiscalização, os policiais recolheram o material e orientaram o responsável pelo local sobre os procedimentos legais. O caso aconteceu nesta terça-feira (30).Após a apreensão, o dono do estabelecimento compareceu à Delegacia de Polícia, onde foi registrado um Boletim de Ocorrência. De acordo com as informações, ele responderá a um inquérito policial por descumprimento da legislação vigente relacionada à comercialização de fogos de artifício.A apreensão foi acompanhada pelo secretário municipal do Bem-Estar Animal, Leonardo da Silva Brigagão, o Chandelly Protetor, que conversou com o. Segundo ele, o caso está relacionado à venda clandestina de fogos de artifício no município. Ainda conforme informou, pessoas estariam adquirindo fogos em outras localidades e revendendo o material de forma irregular em Votuporanga, sem os alvarás exigidos pelos órgãos competentes.De acordo com o secretário, para a comercialização regular desse tipo de produto são necessários alvará do Corpo de Bombeiros, licença para venda e autorização do Exército, exigência prevista na legislação. O material apreendido permaneceu sob responsabilidade das autoridades para as providências cabíveis.A Lei Estadual 17.389, sancionada em 2020, proíbe a queima, a soltura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifício de estampido e de qualquer artefato pirotécnico que causa ruído excessivo no Estado de São Paulo.