Iniciativa da Cultura e Turismo é inspirada em grandes centros e une criatividade, sustentabilidade, além de atrativos culturais

publicado em 24/12/2025

A identidade visual da decoração tem como base as cores vermelho e verde, símbolos tradicionais do Natal (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, celebra a concretização de mais uma edição do Natal Luz e Esperança, com uma decoração natalina já instalada e uma série de atrativos que transformam diferentes regiões da cidade em espaços de convivência, lazer e celebração durante o período de fim de ano.Inspirada na decoração de grandes centros, a proposta deste ano aposta em uma estética marcante, contemporânea e acessível, capaz de dialogar com diferentes públicos e valorizar os espaços urbanos de Votuporanga.A identidade visual da decoração tem como base as cores vermelho e verde, símbolos tradicionais do Natal, utilizadas de forma estratégica com a iluminação instalada para criar unidade, impacto estético e reconhecimento imediato da ambientação. Cada elemento foi pensado para compor um cenário harmônico, unindo tradição, criatividade e inovação.A decoração natalina está distribuída por pontos estratégicos do município, com destaque para a área central, especialmente na Concha Acústica e nas ruas Amazonas e Pernambuco, além da zona norte, na Avenida Emílio Arroyo Hernandes, e também no Parque da Cultura, ampliando o acesso da população e garantindo que diferentes regiões vivenciem o clima do Natal.Além da decoração, o Natal Luz e Esperança se destaca pelos atrativos oferecidos à população. A roda-gigante, sucesso consolidado da edição anterior, retorna como um dos principais símbolos do evento, proporcionando uma nova perspectiva do Natal Luz e Esperança. A cavalaria, o trenzinho e demais brinquedos completam o conjunto, garantindo momentos de alegria, especialmente para as crianças, e reforçando o caráter familiar da programação.Outro destaque desta edição é a rua coberta iluminada, que se tornou um dos pontos mais visitados. A instalação amplia a experiência urbana no período noturno, valoriza o espaço público e reforça o cuidado estético do projeto, resultado direto da criatividade e da constante renovação de ideias da equipe de Cultura e Turismo.A sustentabilidade é um dos pilares do trabalho desenvolvido. A Secretaria mantém um acervo próprio de decoração natalina, preservado e reutilizado a cada ano de forma criativa. A proposta é reciclar ideias, ressignificar estruturas e, ao mesmo tempo, incorporar novos elementos, garantindo inovação contínua e uso responsável dos recursos públicos.A iniciativa também cumpre papel estratégico no fortalecimento do comércio local e da valorização da classe artística da cidade. A concentração dos principais elementos na região central estimula a circulação de pessoas, movimenta a economia e reforça a vocação comercial e cultural de Votuporanga, que atrai consumidores de toda a região.Para a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, o Natal Luz e Esperança é resultado de planejamento, união de várias Secretarias, apoiadores e demonstra o comprometimento com a cidade. “Pensamos o Natal como uma experiência completa para a família. Trabalhamos com conceito, identidade visual, criatividade e responsabilidade, ampliando a cada ano o nosso acervo, renovando ideias e trazendo novidades a cada edição. A rua iluminada, os atrativos e toda a ambientação refletem o cuidado da equipe em entregar um projeto bonito, acessível e que valoriza Votuporanga e ainda, resgata o verdadeiro espírito natalino”, destaca.O prefeito Jorge Seba também ressaltou a importância da iniciativa. “O Natal Luz e Esperança vai além da decoração. Ele movimenta o comércio, fortalece o turismo, valoriza os espaços públicos e cria momentos de convivência para as famílias. É um investimento em qualidade de vida, identidade urbana e desenvolvimento econômico, pensado para a população e para quem visita Votuporanga”, finaliza.