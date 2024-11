A partir de agora, o Banco de Leite Humano, coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, passa a oferecer um novo serviço às gestantes e puérperas que estão em fase de lactação e enfrentam dificuldades

publicado em 28/11/2024

Gestantes e puérperas podem receber tratamento com laser para cuidar de fissuras e ingurgitamento mamilares (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A partir de agora, o Banco de Leite Humano, coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de Votuporanga, passa a oferecer um novo serviço às gestantes e puérperas que estão em fase de lactação e enfrentam dificuldades. A Unidade conta com aparelho de laser vermelho e infravermelho para tratar algumas das principais situações adversas enfrentadas no período inicial da lactação: as fissuras e o ingurgitamento mamilares, que é quando as mamas ficam muito cheias e o leite empedra, causando dor, rigidez, vermelhidão e aumento excessivo no volume dos seios.

Para ter acesso ao serviço, as mães devem procurar o Consultório Municipal mais próximo de sua casa, para serem encaminhadas ao Banco de Leite. No entanto, a Unidade atende todas as gestantes e puérperas que precisam de orientações diversas, sem necessidade de encaminhamento.

“Este serviço é mais um atendimento que oferecemos no nosso Banco de Leite com objetivo principal de acolher essas mamães, auxiliando-as em um momento tão importante e crucial”, disse a secretária da Saúde, Ivonete Félix.

O Banco de Leite Humano da Prefeitura de Votuporanga desempenha um papel importante na atenção primária à saúde das gestantes, oferecendo apoio do período pré-natal até a lactação. Com o objetivo de promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, a unidade oferece atendimento gratuito sobre orientação sempre pensando na saúde da mãe e também do bebê.

Para que isso ocorra de forma efetiva, a unidade realiza encontros com as gestantes, através de grupos, com roda de conversa onde são oferecidas orientações para auxiliar as mamães durante o processo de amamentação, manejo da lactação e resolução de possíveis problemas comuns desta fase.

O apoio também é oferecido nas primeiras horas pós-parto. As visitas da equipe do Banco de Leite à maternidade da Santa Casa são frequentes. Elas aproveitam o momento não só para orientar e acolher as puérperas, mas também para divulgar os serviços que a unidade oferece, como a nova aquisição de um aparelho a laser.