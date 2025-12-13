Votuporanga segue em alerta para tempestades e terá chuva por pelo menos mais uma semana
Votuporanga segue em alerta para tempestades e terá chuva por pelo menos mais uma semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)
Franclin Duarte
Além dos ventos, o volume de chuva chamou atenção. Dados da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente) indicam que, em apenas três dias, Votuporanga registrou mais de 130 milímetros de precipitação, o que representa mais da metade da média esperada para todo o mês de dezembro.
O dia mais crítico foi o domingo (14), com 77 milímetros. No sábado (13) e na segunda-feira (15), até as 17h, foram contabilizados cerca de 30 milímetros por dia.
Segundo institutos de meteorologia, o cenário de instabilidade deve persistir pelo menos até a próxima segunda-feira (22), com risco de novas tempestades entre hoje e amanhã e possibilidade de alto acumulado de chuva ao longo da semana. A orientação da Defesa Civil é para que a população evite áreas arborizadas durante ventos fortes, fique atenta a alagamentos e acione o Corpo de Bombeiros em caso de emergência.