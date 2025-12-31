Ocorrência foi registrada em residência no bairro Vila Marin na manhã deste sábado (3)

publicado em 03/01/2026

A ocorrência foi atendida como um desentendimento familiar (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brGeralmente o início de um novo ano é associado a um tempo de paz, mas nem sempre isso acontece. Um bate-boca entre familiares, por volta das 11h deste sábado (3), resultou na presença da Polícia Militar em uma residência localizada na rua Almirante Barroso, no bairro Vila Marin, em Votuporanga.Uma fonte do jornalinformou que o desentendimento teria relação com uma questão financeira. Durante a discussão, o clima entre os envolvidos se acirrou, o que levou uma das partes a entrar em contato com a Polícia Militar.A equipe policial foi acionada e compareceu ao endereço para atender a ocorrência. No local, os policiais conversaram com os envolvidos a fim de apurar os fatos e orientar as partes, buscando restabelecer a ordem e evitar novos conflitos.Não houve, até o momento, informações oficiais sobre registro de feridos ou encaminhamento dos envolvidos à delegacia. A ocorrência foi atendida como um desentendimento familiar, e a situação foi controlada no local.