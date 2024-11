A chegada de um bebê é sempre um momento mágico, cheio de expectativas, felicidade e, claro, algumas dúvidas. Pensando nisso, convidamos todas as futuras mamães, papais e familiares para um Encontro de Famílias Grávidas, que acontecerá no dia 5 de dezembro, às 19h, no auditório do RH

publicado em 28/11/2024

Evento promovido pela Santa Casa é gratuito, tema é sobre cuidados com recém-nascidos (Foto: Santa Casa)

O evento será conduzido pelas enfermeiras Gessimária Ramos e Maíra Gomes, duas profissionais com vasta experiência no cuidado a recém-nascidos. Com muito carinho, elas irão compartilhar orientações práticas sobre como cuidar do bebê nos primeiros dias de vida, abordando temas essenciais como amamentação, higiene, sono seguro, e como lidar com as situações mais comuns que surgem logo após o nascimento.

Além disso, o encontro será uma excelente oportunidade para tirar dúvidas, compartilhar experiências e se aproximar de outros futuros pais, criando uma rede de apoio e trocas. Sabemos que os primeiros meses com um bebê podem ser desafiadores, mas também são momentos de muita alegria e a preparação pode fazer toda a diferença para garantir um começo de jornada tranquilo e cheio de amor.

O que esperar deste encontro?

Dicas práticas sobre cuidados com o recém-nascido, como alimentação, banhos, sono e saúde.

Informações sobre como lidar com as primeiras semanas de vida do bebê, ajudando os pais a se sentirem mais confiantes e preparados.

Troca de experiências entre os participantes, onde será possível compartilhar medos, dúvidas e alegrias com outras famílias grávidas.

Espaço para perguntas e respostas, para que cada pai e mãe possam esclarecer suas principais dúvidas com profissionais capacitados e atenciosos.

E, claro, um ambiente cheio de acolhimento e carinho, que vai fazer todos se sentirem mais seguros para a chegada do bebê.