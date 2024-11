O vereador Valdecir Lio (MDB) encaminhou uma indicação à Prefeitura de Votuporanga onde solicita que a Secretaria da Saúde inaugure logo o novo Consultório Municipal do bairro Pacaembu, que, inclusive, já foi denominado de Dr. Décio Gotardo Fedozzi

publicado em 14/11/2024

O vereador Valdecir Lio encaminhou uma indicação à Prefeitura cobrando a inauguração do Consultório Municipal do Pacaembu (Foto: Assessoria)

O vereador Valdecir Lio (MDB) encaminhou uma indicação à Prefeitura de Votuporanga onde solicita que a Secretaria da Saúde inaugure logo o novo Consultório Municipal do bairro Pacaembu, que, inclusive, já foi denominado de Dr. Décio Gotardo Fedozzi. Segundo o edil, a obra já está pronta, faltando apenas a compra dos móveis.

Segundo Lio, o pedido vem dos moradores daquela região, visto que, os bairros da Construtora Pacaembu abrigam cerca de duas mil famílias, e o novo consultório desafogará os atendimentos nas demais unidades de saúde onde esses moradores estão distribuídos.

“Muitas pessoas nos procuram e tem questionado, além de pedir agilidade no funcionamento daquela unidade de saúde. Que a Prefeitura possa agilizar os processos para que em breve possa começar a funcionar e atender a população daquela região, que tem crescido muito”, disse o vereador.

Assim que concluída, a nova unidade de saúde deve beneficiar cerca de 2,2 mil famílias que hoje são atendidas no Consultório Municipal Dr. João Carlos Botelho de Miranda, no Jardim Carobeiras junto com os moradores de pelo menos mais três bairros. Mesmo com equipes reforçadas, toda essa concentração de pessoas em um único Consultório Municipal acaba causando superlotação e, consequentemente, longas filas de espera (de até três meses) para o agendamento de consultas e outros procedimentos.

De olho nessa realidade, o prefeito Jorge Seba (PSD) junto com a bancada do MDB na Câmara Municipal, formada pelos vereadores Valdecir Lio, Daniel David e Nilton Santiago, conquistaram um recurso de R$ 1 milhão com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), para solucionar o problema. Os serviços foram iniciados no primeiro semestre do ano passado, mas até agora a obra não foi entregue.