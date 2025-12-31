Homem usa podão para tentar matar outra pessoa em Votuporanga

publicado em 02/01/2026

(Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma tentativa de homicídio mobilizou equipes da Polícia Militar na tarde desta quinta-feira, 1º de janeiro de 2026, no bairro Vila Carvalho, em Votuporanga. Por volta das 15h, os policiais foram acionados para atender a uma denúncia de ataque cometido com arma branca na rua Sete.As equipes se deslocaram até o local e, com base nas características do suspeito repassadas à corporação, realizaram um cerco pelas imediações do bairro. O homem foi localizado após breve acompanhamento a pé e abordado pelos policiais.Durante a busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Em entrevista aos policiais, o suspeito admitiu a autoria da tentativa de homicídio e indicou o local onde havia escondido a arma branca utilizada no crime, um podão, que foi localizada e apreendida.Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem, que foi conduzido à Central de Flagrantes. O suspeito permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. O caso será investigado para a apuração das circunstâncias e da motivação do crime.