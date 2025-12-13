O vereador Wartão não poupou críticas ao governador Tarcísio de Freitas ao mencionar o Hospital Materno-Infantil

publicado em 16/12/2025

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDurante a última sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga antes do recesso legislativo, o vereador Wartão (União Brasil) usou a tribuna para fazer críticas diretas ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), especialmente em relação à área da saúde e à atuação do governo estadual no interior paulista. Segundo o edil, Tarcísio só fez radar e pedágio durante sua gestão.Em seu pronunciamento, Wartão questionou anúncios feitos recentemente pelo governador no município, como a promessa de construção do Hospital Materno-Infantil, e afirmou que a realidade enfrentada pela população é marcada pela demora no acesso a exames básicos. Segundo o vereador, há pacientes aguardando há até três anos por procedimentos como raio-x e ressonância magnética na rede pública, sem que haja solução efetiva. Para ele, a prioridade deveria ser a redução dessas filas e a melhoria do atendimento já existente.“Vem o governador aqui em Votuporanga dizendo que vai fazer um hospital, sendo que nós temos aí pacientes que está com três anos esperando fazer exames como raio-x, ressonância e nada é feito. A única coisa que esse governador conseguiu fazer no Estado de São Paulo foi criar radar e pedágio. Nosso Estado de São Paulo está totalmente desgastado com o governador e ele vem aqui em Votuporanga enganar a nossa população, é isso que eu vejo”, disparou.A manifestação do vereador destoou do tom adotado pela maioria dos parlamentares na sessão. As falas dos demais vereadores foram voltadas, principalmente, para um balanço das atividades desenvolvidas ao longo do ano legislativo, com destaque para projetos apresentados, indicações, requerimentos e ações realizadas nos bairros da cidade, além de agradecimentos e avaliações sobre o trabalho da Câmara em 2025.A sessão marcou o encerramento das atividades ordinárias do Legislativo municipal antes do recesso. As sessões serão retomadas apenas no dia 22 de janeiro.