O aumento significativo nas crises de ansiedade em Votuporanga destaca a urgência de diagnóstico e tratamento adequado

publicado em 18/09/2024

Se não tratadas adequadamente, as crises de ansiedade podem evoluir significativamente, exigindo intervenções médicas mais intensivas (Foto: Agência Brasil)

Nos últimos meses, Votuporanga tem registrado um aumento preocupante nas crises de ansiedade, um fenômeno que também reflete uma tendência crescente em nível nacional. Reinaldo Antônio de Carvalho, coordenador da rede de saúde mental da cidade e professor na Faculdade de Medicina de Votuporanga, chama a atenção para a importância de um diagnóstico preciso e tratamento adequado desses transtornos.De acordo com Carvalho, os transtornos de ansiedade representam aproximadamente 30% dos atendimentos realizados pela psiquiatria em Votuporanga. "Observamos que a ansiedade é particularmente prevalente entre mulheres de 30 a 50 anos e é a condição psiquiátrica mais comum na nossa região", explica. Ele observa que essa preocupação vai além do âmbito local, refletindo uma tendência nacional com a previsão de que entre 9% e 11% da população brasileira sofrerá com transtornos de ansiedade nos próximos 10 anos.O aumento das crises de ansiedade pode ser atribuído a vários fatores, incluindo o estilo de vida acelerado e estressante da vida moderna. Carvalho enfatiza a importância de diferenciar entre o "ser ansioso" e o "estar ansioso". Enquanto o primeiro se refere a uma condição patológica que requer acompanhamento especializado, o segundo é uma resposta temporária a situações estressantes da vida cotidiana."É crucial que a população entenda que a ansiedade pode variar desde uma simples resposta a situações de estresse até um transtorno psicológico mais grave", afirma Carvalho. Ele recomenda que aqueles que estão ansiosos busquem suporte na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde a medicação pode ser administrada de forma pontual. Já os indivíduos com ansiedade patológica devem ser acompanhados pela atenção básica e, se necessário, encaminhados para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPs).O professor também destaca que o Brasil possui uma das maiores taxas de diagnóstico de transtornos de ansiedade no mundo, o que pode estar relacionado à alta prevalência da condição na população. Os sintomas típicos incluem angústia, medo constante e sintomas somáticos como tremores, sudorese e irritabilidade.Carvalho observa que a ansiedade frequentemente não tem um gatilho palpável, tornando o diagnóstico mais desafiador. No entanto, algumas fobias específicas podem ser desencadeadas por situações concretas. Se não tratadas adequadamente, as crises de ansiedade podem evoluir significativamente, exigindo intervenções médicas mais intensivas.Para enfrentar esse cenário, Carvalho ressalta que a rede de saúde mental em Votuporanga está comprometida em oferecer um atendimento adequado e eficaz. A conscientização sobre os diferentes níveis de ansiedade e o acesso a cuidados apropriados são fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e conter o avanço do transtorno na comunidade.O aumento das crises de ansiedade em Votuporanga serve como um alerta sobre a necessidade de uma abordagem mais integrada e compreensiva para a saúde mental, que combine suporte imediato com tratamento especializado para atender às crescentes demandas da população.Em nota, a Prefeitura Municipal de Votuporanga informou ao A Cidade que, entre janeiro e agosto deste ano, o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) da Secretaria da Saúde atendeu mais de 21 mil chamados, dos quais 622 estavam relacionados a ocorrências psiquiátricas, sendo 200 com sintomas de ansiedade.