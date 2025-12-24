Programação foi realizada pelo Núcleo de Cultura e Artes (NCA); decoração especial permanecerá aberta para visitação até o dia 6 de janeiro

A programação oficial começou em 28 de novembro, com o tradicional acender das luzes que marcou o início das comemorações (Foto: Unifev)

A Unifev promoveu, por meio do Núcleo de Cultura e Artes (NCA), entre o fim de novembro e meados de dezembro, a quarta edição do “Natal Unifev – Venha sonhar com a gente”, evento gratuito realizado na Cidade Universitária que contou com diversas apresentações culturais. A iniciativa integra o calendário de festas de fim de ano da Instituição e tem como objetivo fortalecer laços com a comunidade local.A programação oficial começou em 28 de novembro, com o tradicional acender das luzes que marcou o início das comemorações. Durante a cerimônia, autoridades, estudantes e moradores participaram da contagem regressiva que iluminou toda a decoração preparada pela Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), mantenedora da Unifev.O evento, acompanhado por centenas de pessoas, teve a presença do Papai Noel, que chegou em uma carreata pelas principais vias da cidade e foi recebido por famílias e crianças. Em seguida, apresentações culturais do Colégio Unifev: Movimento e Melodia, e do Coral Unifev: Cantata Natalina compuseram o clima natalino e reforçaram o papel da arte na programação.A segunda noite, realizada no dia 5 de dezembro, atraiu público de todas as idades e manteve as atividades gratuitas, incluindo pipoca, algodão-doce e espaços interativos. A programação artística incluiu apresentações do Grupo de Ginástica Acrobática Força e Movimento do Colégio Unifev e da Corporação Musical Zequinha de Abreu, que trouxeram música e emoção para o público presente.A terceira e última noite da programação ocorreu no dia 12 de dezembro. O Colégio Unifev emocionou a plateia ao interpretar a cantata “Somewhere Only We Know”, enquanto o grupo de dança da Unifev apresentou um número com ritmo e diversidade, mesclando forró e lindy hop.O reitor acadêmico da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, destacou a importância do evento ao reunir estudantes, docentes e a comunidade em atividades culturais que valorizam a tradição natalina e a interação social. “Agora, a decoração especial montada pela Unifev permanece aberta à visitação na Cidade Universitária até o início do próximo ano, especificamente até 06 de janeiro, oferecendo um ambiente iluminado e temático para famílias e visitantes de toda a região registrarem momentos especiais”, compartilhou.