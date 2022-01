Na cidade, a obra está em cartaz, às quartas, quintas e sextas-feiras com sessões às 17h15 e aos sábados e domingos, às 14h45

publicado em 21/01/2022

O quarteto formado por Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira) (Foto: Divulgação)

Lara MatozoEstagiária sob supervisãolara@acidadevotuporanga.com.brDesde sua estreia em 30 de dezembro do ano passado, o filme 'Turma da Mônica: Lições', dirigido por Daniel Rezente, bate recorde de bilheterias. Dessa vez, se tornou o filme brasileiro mais visto, com 500 mil espectadores desde a reabertura dos cinemas na pandemia.A obra ‘Marighella’ na direção, Wagner Moura era o mais visto pelos brasileiros em 2021, um total de 335 mil espectadores e o segundo da lista ‘Um Tio Quase Perfeito 2’, sob direção de Pedro Antônio, teve 76 mil. Comparado a 2020, o ano de 2021 perdeu mais de 90% de público e de renda, segundo dados disponibilizados pela Ancine (Agência Nacional do Cinema).Essa não é a primeira vez que um longa versão live action, inspirado nas criações das HQs (História em Quadrinhos) de Maurício de Sousa foi transportado para as telonas. Em junho de 2019, o filme 'Turma da Mônica: Laços' foi o mais visto no ano, chegando a 2 milhões de telespectadores.A obra está em cartaz no Novo Cine Votuporanga, às quartas, quintas e sextas-feiras com sessões às 17h15 e aos finais de semana, sábados e domingos, às 14h45. O público terá a oportunidade de assistir o quarteto formado por Mônica (Giulia Benite), Cebolinha (Kevin Vechiatto), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira), com uma adaptação mais madura, onde os moradores do Bairro do Limoeiro estão separados, sofrendo consequências de um castigo e colocando em xeque até mesmo a relação com suas famílias.Os pais dos quatro personagens acreditam que eles estejam passando tempo demais juntos e isso atrapalharia suas responsabilidades. O quarteto é forçado a se separar e encontrar novos amigos, eles terão que enfrentar seus medos e inseguranças. A turma terá que encarar consequências do amadurecimento e descobrir o verdadeiro significado da palavra amizade.O longa é uma continuação do filme ‘Laços’, o sentimento de nostalgia e emoção em poder ver os personagens saindo das HQs e ganhando vida, além de uma interpretação leve e recheada de risos e emoção atraiu a atenção do público, em especial das crianças. O filme é inspirado na graphic?novel homônima, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu?Cafaggi.