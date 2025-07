Vítimas foram encontradas já sem vida por uma sobrinha, que desconfiou da falta de contato dos tios desde a última sexta-feira

publicado em 07/07/2025

Roberto Massao Sato, de 70 anos, e Gilberto Teruo Sato, de 72, foram encontrados mortos dentro de casa (Foto: A Cidade/Arquivo pessoal)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brDois irmãos, um de 70 e outro de 72 anos, que residiam na mesma casa, na rua Atílio Pozzobon, bairro São Judas Tadeu, na região central de Votuporanga, foram assassinados dentro de sua residência. O crime foi descoberto na tarde desta segunda-feira (7), após uma sobrinha desconfiar da falta de contato dos tios desde a última sexta-feira (4) e ir até o local para ver o que tinha acontecido, momento em que os encontrou já sem vida.As vítimas foram identificadas como Roberto Massao Sato e Gilberto Teruo Sato. Informações apuradas pelo A Cidade apontam que eles apresentavam ferimentos na cabeça, mas, por conta do avançado estado de decomposição em que os corpos já se encontravam, apenas a perícia técnica e os laudos do IML (Instituto Médico Legal) poderão apontar o que provocou as mortes.A princípio o caso é tratado como duplo homicídio, mas a Polícia Civil investiga também a hipótese de duplo latrocínio (roubo seguido de morte), uma vez que o carro das vítimas – um Toyota/Corola – não se encontrava na casa e ainda não foi localizado. Câmeras de segurança de imóveis próximos e do sistema “Muralha Paulista” estão sendo analisadas pela polícia em busca de pistas que possam levar aos suspeitos de praticarem o crime.A Polícia Militar fez o registro da ocorrência e preservou o local até a chegada da Polícia Técnico-Científica, que periciou o imóvel em busca de digitais ou outras pistas que também possam colaborar com as investigações. A Polícia Civil, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), já iniciou as diligências investigativas em busca dos criminosos.Roberto e Gilberto são moradores antigos e queridos na cidade. Seus corpos foram encaminhados para exame necroscópico no IML e somente após a análise técnica serão liberados à família para velório e sepultamento.