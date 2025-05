Empresa de Votuporanga completa 16 anos expandindo seus serviços para todo o país, gerando empregos e fortalecendo o setor industrial com inovação e qualidade

publicado em 31/05/2025

Estrutura que impressiona: sede da JG em Votuporanga mostra a força da indústria local (Foto: Divulgação)

Há 16 anos no mercado, a JG Estruturas Metálicas é um exemplo de como a indústria de Votuporanga ultrapassa fronteiras, se consolida nacionalmente e gera oportunidades. Fundada pelo casal Valfredo e Janete Lorenzeti, ao lado do filho Gabriel Lorenzeti e da filha, Jéssica Lorenzeti, a empresa nasceu com foco na fabricação de estruturas metálicas para barracões, mas rapidamente se destacou pela capacidade de adaptação e crescimento.

Com o tempo, a JG ampliou seu leque de serviços e hoje atua em todas as etapas da construção civil, realizando desde a fundação até a cobertura e os acabamentos finais. Essa versatilidade permitiu à empresa atender grandes clientes dos setores público e privado, como SESI, SENAI, USP, UNESP, JBS e Frango Rico, entre muitos outros. Além da execução de obras, a empresa também oferece soluções técnicas sob medida, adaptadas às necessidades de cada projeto.

O nome JG é uma homenagem à família: a junção dos nomes dos filhos do casal, Jéssica e Gabriel, que simboliza os pilares da empresa — união, dedicação e compromisso. Esses valores se refletem no relacionamento com os colaboradores, fornecedores e clientes, consolidando a reputação da JG como parceira de confiança em todo o território nacional.

Sediada em Votuporanga, a JG está presente em diversas cidades e estados, levando sua marca de qualidade e confiabilidade para obras industriais, comerciais e institucionais. Seu crescimento constante e a geração de empregos diretos e indiretos fazem da empresa um verdadeiro motor de desenvolvimento regional.

Neste especial da Semana da Indústria, a história da JG reforça o protagonismo de Votuporanga como polo industrial em expansão. Com tradição familiar, excelência técnica e visão de futuro, a empresa contribui ativamente para o avanço da construção civil no Brasil.

Endereço : Rodovia Adriano Pedro Assi, KM3 - Zona Rural, Votuporanga - SP

Instagram: jgestruturas

Espaço amplo e equipado: ambiente preparado para obras de grande porte em todo o país.

Da fundação ao acabamento: JG executa todas as etapas da construção civil com excelência

Presente na região: JG Estruturas Metálicas foi responsável pela construção da quadra coberta em Meridiano (SP), unindo funcionalidade e qualidade.