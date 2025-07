Familiares estão em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo

publicado em 07/07/2025

Paulo Henrique Conceição de Lima (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brPaulo Henrique Conceição de Lima, de 28 anos, está desaparecido desde a manhã da última sexta-feira, dia 4, por volta das 6h. Segundo informações da família, ele é autista e foi visto pela última vez ao sair da residência onde mora com a irmã, no bairro Colinas.No momento do desaparecimento, Paulo Henrique vestia calça jeans, tênis azul marinho, blusa de frio e carregava uma mochila preta nas costas. Ele tem aproximadamente 1,70 metro de altura e pesa cerca de 90 quilos.Familiares estão em busca de informações que possam ajudar a localizá-lo. Qualquer informação pode ser repassada para a irmã dele, Priscila, pelo telefone (WhatsApp) (17) 99774–0845.