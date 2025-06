Débora Karolyne Soares, de apenas 26 anos, morreu ainda no local do acidente, após o carro em que estava colidir com outro veículo

publicado em 20/06/2025

A colisão frontal envolveu dois veículos e aconteceu na rodovia Péricles Bellini, entre Votuporanga e Nhandeara (Foto: Divulgação)

Da redação

Na madrugada de quinta-feira (19), um grave acidente na rodovia Péricles Bellini, entre Votuporanga e Nhandeara, resultou na morte da jovem votuporanguense Débora Karolyne Soares, de 26 anos, funcionária da Loja 2 do Supermercado Porecatu, na Avenida Brasil. Além da morte da jovem, o acidente deixou duas pessoas em estado grave.

A colisão frontal envolveu dois veículos. De acordo com as informações da polícia, o acidente aconteceu por volta da meia-noite, nas proximidades da Estância Upaiolo, próximo ao trevo de acesso à Vila Carvalho. Os dois carros colidiram frontalmente.

Com o forte impacto, Débora Karolyne, que estava como passageira, morreu ainda no local. Outras duas pessoas ficaram gravemente feridas: o noivo da vítima fatal Caique Fernando, que conduzia um dos veículos, e um senhor motorista do outro carro envolvido.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas. Os feridos foram encaminhados à Santa Casa de Votuporanga, ambos em estado grave.

Durante o atendimento à ocorrência, a rodovia ficou parcialmente interditada, provocando lentidão no trânsito. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para controlar o tráfego e auxiliar na coleta de informações iniciais.

As causas do acidente serão determinadas por meio de perícia técnica realizada pela Polícia Científica de Votuporanga, que fez uma análise detalhada do local para entender o que motivou a violenta colisão.