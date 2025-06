O Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga (Copaev) realiza hoje, às 19h30, o Culto de Posse da diretoria para o biênio 2025/2027

publicado em 06/06/2025

O pastor Ademar Siqueira de Oliveira, atual presidente do Conselho, será reconduzido ao cargo (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marques

O Conselho de Pastores Evangélicos de Votuporanga (Copaev) realiza hoje, às 19h30, o Culto de Posse da diretoria para o biênio 2025/2027. A cerimônia acontecerá no templo da Igreja Shekinah, localizado na avenida José Marão Filho, número 5.106, no bairro Jardim Botura. Na ocasião, o pastor Ademar Siqueira de Oliveira, atual presidente do Conselho, será reconduzido ao cargo para mais um mandato.

O evento contará com a participação especial do pastor Roberto de Lucena. Além de sua atuação como pastor evangélico e escritor, Roberto ocupa atualmente o cargo de secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.