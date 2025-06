O evento reuniu formandos, familiares, amigos e representantes da instituição em um momento muito especial

publicado em 28/06/2025

Faculdade Futura de Votuporanga realiza Colação de Grau de suas turmas (Foto: Futura)

A noite de segunda-feira (23) foi marcada por muita emoção e celebração na Faculdade Futura de Votuporanga com a realização da tão esperada Colação de Grau das turmas de Gestão de Recursos Humanos, Licenciatura em Pedagogia, Bacharelado em Ciências Contábeis e Bacharelado em Administração.O evento reuniu formandos, familiares, amigos e representantes da instituição em um momento de reconhecimento, encerramento de ciclos e início de novas jornadas profissionais.A solenidade contou com a presença do Gestor de Políticas Acadêmicas, Tiago Moreno Lopes Roberto, da coordenadora do curso de Pedagogia e patronesse do curso, Elimeire Alves Oliveira, e do coordenador dos cursos de Recursos Humanos, Administração e Ciências Contábeis, professor Carlos Adriano Campana, além da secretária acadêmica, Ana Márcia Leite.Dando ainda mais brilho à noite, estiveram presentes os professores homenageados pelas turmas: professor Jairo Bertelli (paraninfo de Administração e patrono de Recursos Humanos), professor Ijosiel Mendes (patrono de Administração e paraninfo de Ciências Contábeis), professora Suellen Danubia (patronesse de Ciências Contábeis), professor Murilo Martins Marcos (paraninfo de Recursos Humanos) e professora Amanda Cuim (paraninfa de Pedagogia).A cerimônia também foi abrilhantada com a presença de Alício Simiolli, delegado da subsede de Votuporanga do Conselho Regional de Contabilidade (CRC-SP), que representou a entidade profissional e reforçou a importância do compromisso ético e social dos futuros contadores.Durante a cerimônia, os alunos com melhor desempenho acadêmico ao longo do curso foram homenageados com a Láurea Acadêmica, reconhecimento concedido àqueles que se destacaram pela dedicação e excelência nos estudos.Os laureados da noite foram: Lucas Alves da Cruz (do curso de Administração), Bianca Nayara Dias de Carvalho (do curso de Ciências Contábeis), Gabriel Seixas Piquetti (do curso de Pedagogia) e José Henrique dos Santos (do curso de Recursos Humanos).Entre discursos emocionados, juramentos e homenagens, os formandos receberam oficialmente seus diplomas, marcando o início de um novo capítulo em suas vidas.A Faculdade Futura parabeniza todos os novos profissionais formados e deseja sucesso nas próximas etapas de suas carreiras, reafirmando seu compromisso com a educação de qualidade e a transformação social.