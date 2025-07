Segundo familiares, os irmãos estavam sem contato desde a última sexta-feira

publicado em 07/07/2025

Rua Atílio Pozzobon (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDuas pessoas foram encontradas mortas na tarde desta segunda-feira (7) em Votuporanga, no bairro São Judas Tadeu, região central da cidade. O caso ocorreu na rua Atílio Pozzobon, nas proximidades do jornal A Cidade.De acordo com informações apuradas pela reportagem do A Cidade no local, a Polícia Civil investiga a ocorrência de um possível duplo homicídio. As vítimas são dois idosos, os irmãos Gilberto e Roberto Sato, que foram localizados sem vida dentro da residência onde moravam há alguns anos.Segundo familiares, os irmãos estavam sem contato desde a última sexta-feira. Por volta das 13h desta segunda-feira, uma sobrinha das vítimas foi até a casa e encontrou os dois mortos, um deles na sala e o outro em um dos quartos. A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que os corpos já estavam em avançado estado de decomposição.A principal linha de investigação é a de duplo latrocínio, roubo seguido de morte. O veículo dos irmãos, um Toyota Corolla, não foi encontrado no imóvel e está desaparecido. A Polícia Civil investiga o caso.