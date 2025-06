O Sebrae-SP irá realizar amanhã o lançamento oficial do Programa “Loja do Futuro”, para lojistas de Votuporanga e região

publicado em 04/06/2025

Sebrae lança amanhã o programa ‘Loja do Futuro’ (Foto: Sebrae)

O Sebrae-SP irá realizar amanhã o lançamento oficial do Programa “Loja do Futuro”, para lojistas de Votuporanga e região. O evento ocorre hoje, às 19h, no Auditório do Parque da Cultura e contará com uma palestra sobre Inteligência Artificial (IA) para aproximar os empreendedores da tecnologia e modernizar o ambiente de negócios.

Durante o lançamento da Loja do Futuro, a palestrante Silmara Regina, consultora de marketing do Sebrae-SP, apresentará como a Inteligência Artificial pode acelerar as vendas e ser um instrumento de trabalho importante para o varejista. Para participar é preciso se cadastrar pelo site do Sebrae.

“Nosso objetivo com esse projeto é fortalecer o comércio local, oferecendo apoio estruturado para que as lojas se desenvolvam de forma sustentável, inovadora e competitiva. Queremos que cada empreendedor se sinta valorizado e tenha as ferramentas necessárias para crescer”, disse Evelise Galbe, consultora de negócios do Sebrae-SP e gestora do Programa Loja do Futuro.

Loja do Futuro

O programa, subsidiado pelo Sebrae-SP, atenderá gratuitamente 50 lojas de Votuporanga, com a meta de alcançar um crescimento no faturamento. Ele é dividido em duas etapas e ocorrerá durante o ano. Na primeira, serão apresentadas as tendências mundiais no varejo e como a IA pode acelerar as vendas no comércio varejista e na prestação de serviços.

No segundo momento, serão promovidas consultorias individuais com diagnóstico e imersão, abordando temas como tendências de consumo, experiência de compra, IA aplicada na gestão, planejamento, otimização de tempo, marketing digital e tráfego pago. Ainda serão desenvolvidas atividades práticas para melhorar a competitividade no segmento.