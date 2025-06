A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo com foco no combate ao tráfico de entorpecentes, furtos e roubos na região

publicado em 20/06/2025

Durante a revista pessoal, foram encontradas três porções grandes de maconha e um aparelho celular (Foto: Divulgação)

Da redação

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar prendeu, um homem por tráfico de drogas na zona Norte de Votuporanga. A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo com foco no combate ao tráfico de entorpecentes, furtos e roubos na região.

Os policiais avistaram o suspeito em frente à sua residência e, com base em informações prévias que o ligavam ao tráfico de drogas, decidiram realizar a abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontradas três porções grandes de maconha e um aparelho celular.

Com o apoio de outra equipe, os policiais realizaram buscas no interior da residência. No local, localizaram um tijolo de maconha escondido sobre o guarda-roupas, além de uma balança de precisão, equipamento frequentemente utilizado na preparação e comercialização de entorpecentes.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão em flagrante ao suspeito, que foi conduzido à Central de Polícia Civil de Votuporanga. Após analisar o caso, o delegado plantonista manteve o indiciado preso, sendo encaminhado à Cadeia Pública, onde permanece à disposição da Justiça.