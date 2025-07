O segundo participante da foi identificado pela polícia, mas está foragido

publicado em 07/07/2025

Suspeito preso (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO 9º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) de Rio Preto, que se deslocou até Votuporanga, informou que um dos suspeitos de assassinar Roberto Massao Sato e Gilberto Teruo Sato era vizinho “de muro” das vítimas. O crime ocorreu na rua Atílio Pozzobon, no bairro São Judas Tadeu, na região central da cidade.De acordo com as investigações, o duplo latrocínio foi cometido por duas pessoas. Um dos suspeitos, identificado como vizinho das vítimas, foi localizado, enquanto o segundo envolvido permanece foragido.Após o crime, um dos autores teria utilizado o veículo das vítimas, um Toyota Corolla, para circular pela cidade. O suspeito teria ido até a casa da namorada com o carro. A polícia localizou o suspeito na noite desta segunda-feira, quando foi abordado e estava com a chave do carro. O homem confessou na hora e revelou onde o veículo estava estacionado, nas proximidades da Unifev. Um simulacro de arma de fogo que teria sido usado para render as vítimas foi encontrado pela polícia.Durante buscas na residência do vizinho suspeito, foram encontrados aproximadamente R$ 3 mil em dinheiro.O caso segue em andamento e novas diligências devem ser realizadas para localizar o segundo suspeito, que já foi reconhecido, e esclarecer todos os detalhes do crime.