Município possui oito polos industriais, com empresas dos mais variados setores e que geram juntas quase 8 mil empregos diretos

publicado em 31/05/2025

A base do crescimento industrial está diretamente ligada à infraestrutura urbana e logística oferecida por Votuporanga (Foto: Foco Stúdio)

Se tem algo que enche os moradores de Votuporanga de orgulho é o progresso e o desenvolvimento do município que sempre foi uma referência na região. Prova disso é vista em seu forte polo industrial, que é dividido em oito distritos e abriga mais de 400 empresas ativas.

Isso é o que revela um levantamento exclusivo feito pelo A Cidade junto à Secretaria de Planejamento Urbano. Ao todo, conforme o levantamento, são 403 empresas ativas que, juntas, geram quase 8 mil empregos diretos (7.930 para ser exato), conforme dados atualizados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho. A maioria destes trabalhadores está na indústria metalúrgica, mas há uma grande concentração deles no setor moveleiro e também de alimentos.

A base do crescimento industrial está diretamente ligada à infraestrutura urbana e logística oferecida por Votuporanga. Com localização estratégica, cortada por rodovias importantes como a Euclides da Cunha (SP-320) e a Péricles Bellini (SP-461), o município se posiciona como um elo natural entre centros consumidores, fornecedores e corredores de exportação.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário, a combinação entre logística eficiente e tradição industrial torna a cidade cada vez mais atrativa para novos investimentos.

“As rodovias que cortam a cidade são excelentes, e isso facilita a logística e a competitividade das empresas locais. Além disso, ter um polo industrial forte como o nosso acaba atraindo ainda mais negócios — uma indústria puxa a outra, como vemos especialmente no setor moveleiro. Empresas de ferragens, parafusos e insumos, como a BigFer, por exemplo, se instalam aqui para atender essa demanda”, destacou.

Segundo o secretário, os próximos passos para manter esse ritmo de crescimento envolvem aprimorar a lei de incentivos fiscais e ampliar a oferta de áreas industriais: “Temos um bom modelo, mas é hora de modernizá-lo e garantir que novas empresas tenham espaço para se instalar e crescer aqui”, completou.

Diversificação

De acordo com os dados do Caged, o setor metalúrgico é o que mais emprega em Votuporanga, seguido pelas indústrias moveleiras e alimentícias. Essa diversificação garante maior resiliência econômica, além de estimular o surgimento de micro e pequenas empresas prestadoras de serviços, fortalecendo a cadeia produtiva local.

O setor moveleiro, por exemplo, é um dos mais emblemáticos da cidade. Nele, empresas de médio e grande porte atendem não apenas o mercado nacional, mas também exportam produtos para outros países, impulsionando a economia e promovendo a marca de Votuporanga como referência em móveis de qualidade.

Distritos

O polo industrial de Votuporanga é dividido da seguinte forma: 1º Distrito Industrial “João Fernandes Cezare”, na Avenida Nasser Marão; 2º Distrito Industrial “Francisco Carlos Castrequini”, na Avenida das Nações; 3º Distrito Industrial “Pedro Cerântula”, na Avenida Feres Cury; 4º Distrito Industrial “Ronaldo Abrão David Sayeg”, na Avenida Feres Cury; 5º Distrito Industrial “Alcides Alves da Silva”, rua José Silvestre Riva; 6º Distrito Industrial/Empresarial, rodovia Péricles Belini; 7º Distrito Empresarial “Maria dos Santos Facchini”, rodovia Euclides da Cunha; e 8º Distrito Industrial/Empresarial, na Avenida Dr. Aparecido Arroyo Marchi.