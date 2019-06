Menino de 7 anos ganhou aplausos do público e do cantor após tocar alguns clássicos do sertanejo. Rafael aprendeu sozinho a tocar o instrumento e já tem mais de 60 músicas no repertório.

publicado em 12/06/2019

Rafael toca o instrumento há seis meses e já sabe mais de 60 músicas — Foto: Reprodução/Instagram

Um garoto de 7 anos ganhou repercussão no noroeste paulista depois de "invadir" o palco em um show do cantor Daniel, neste fim de semana, e tocar clássicos do sertanejo. O espetáculo foi em Urânia (SP), e no final ele ganhou aplausos e agradecimento especial do canto. (Veja abaixo)

Rafael Arroyo Magosso foi convidado pelo próprio Daniel a subir palco após indicação do sanfoneiro do cantor. O garoto, que estava com o pai Élico no show, tocou quatro clássicos do sertanejo como Festa na Roça, Moreninha, Telefone Mudo e Amargurada para um público de mais 10 mil pessoas.

“O Daniel ficou de boca aberta vendo ele tocar. Era pra ser uma música só, mas ele gostou tanto que pediu pra ele ficar mais”, conta o pai.

Rafael acompanha o cantor há alguns poucos anos e desde 2018 vê vídeos na internet para aprender a tocar as músicas na sanfona. Além das músicas do Daniel, o menino aprendeu mais de 60 músicas sozinho em menos de seis meses.

Ajuda do sanfoneiro

Como já dizia a clássica música Mexe mexe, do sertanejo Leonardo, "o sanfoneiro é quem comanda o som". Foi com a ajuda do músico do cantor Daniel que o pequeno Rafael conseguiu seu espaço no palco.

Segundo o pai de Rafael, durante a passagem de som do cantor no sábado (8), Rafael e Élico foram até o Recinto de Exposições da cidade para tentar conseguir ver o ídolo Daniel.

Ao chegar, o menino ficou encantado com o sanfoneiro da banda. Segundo o pai, foi o próprio sanfoneiro que viu o encanto do menino e pediu para que ele tocasse algumas músicas.

“Ele ficou olhando muito para o sanfoneiro durante a passagem de som e, depois que acabou, os dois começaram a conversar. Durante a conversa, ele disse que também tocava o instrumento. Aí o Rafael foi no carro, pegou a sanfona e tocou umas dez músicas.”

Depois das "dez músicas" tocadas, o sanfoneiro convidou Rafael para tocar no show que aconteceria à noite, mas que precisava da autorização do cantor Daniel.

Na hora do show, eles voltaram para o Recinto de Exposições e ficaram na porta do camarim para ver se o cantor tinha autorizado a participação dele no show. Foi quando Daniel pediu para que o menino subisse no palco.