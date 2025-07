Débora Romani se desculpou durante a sessão de ontem da Câmara e teve a representação contra ela retirada da Comissão de Ética

publicado em 22/07/2025

Débora Romani se desculpou durante a sessão de ontem da Câmara e teve a representação contra ela retirada da Comissão de Ética (Foto: Assessoria)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Câmara Municipal de Votuporanga retornou ontem aos trabalhos, após o recesso de meio de ano, e já encarou um assunto espinhoso: a representação contra a vereadora Débora Romani (PL) junto à Comissão de Ética, por conta de supostas gravações “clandestinas” nos corredores da Casa de Leis. A edil, no entanto, abriu os discursos da noite pedindo desculpas, e a “denúncia” foi retirada pelo autor, Marcão Braz (PP).Para recordar, após a sessão extraordinária do dia 7 de julho, Marcão apresentou uma representação formal, alegando que a parlamentar tem adotado, de forma sistemática e reiterada, a prática de realizar gravações de áudio e vídeo sem autorização dos presentes, utilizando seu aparelho celular. Segundo ele, as gravações ocorreriam em diversos ambientes da Câmara, como corredores, reuniões abertas e fechadas, além das próprias sessões plenárias.Ainda segundo o denunciante, a prática tem se tornado corriqueira e configura um comportamento incompatível com os princípios éticos exigidos no exercício do mandato. Todavia, durante o recesso, várias reuniões foram realizadas com o intuito de apaziguar a situação de forma que teria ficado acordado que a vereadora pediria desculpas e não mais gravaria, sem a autorização dos presentes.Durante a sessão de ontem Débora, então, foi a primeira a utilizar a palavra. Ela se desculpou com Marcão e também com todos os demais vereadores.“Hoje venho essa tribuna, com humildade e respeito, pedir desculpas ao vereador Marcão Braz, caso em algum momento eu tenha sido invasiva nesta Casa, gerando desconforto aos nobres colegas ao registrar tão importantes reuniões. Sou uma senhora de 63 anos, vinda de uma família humilde e constitui minha vida através do empreendedorismo e, infelizmente, não tive a oportunidade de fazer uma faculdade”, disse a vereadora, que complementou elogiando as qualidades que vê em cada colega.Débora afirmou ainda que fazia as gravações para “poder estudar melhor depois em casa” e que nunca divulgou qualquer conteúdo interno, além de não falar mal dos outros vereadores.“A partir de hoje comprometo-me a ser muito mais cuidadosa com as minhas palavras e atitudes. As vezes a vontade de fazer o bem atropela as formas e prejudica o trabalho e quem perde com isso é justamente quem mais precisa de nós, a população de Votuporanga”, concluiu.Após términos das falas dos vereadores durante o expediente, Marcão Braz, então, pediu a retirada da representação que havia apresentado contra Débora Romani.