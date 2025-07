Gabriel Ribeiro de Souza, jovem de 19 anos, auxiliar de tapeceiro, que faleceu na madrugada desta terça-feira (22)

publicado em 22/07/2025

Sarah Adriana e Gabriel Ribeiro de Souza (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brLutou desde bebê. Assim foi a curta vida do votuporanguense Gabriel Ribeiro de Souza, jovem de 19 anos, auxiliar de tapeceiro, que faleceu na madrugada desta terça-feira (22) na Santa Casa de Votuporanga. Gabriel lutava contra problemas de saúde desde os dois anos de idade, quando foi diagnosticado com síndrome nefrótica.Em conversa com a reportagem do jornal, Sarah Adriana Barduco Ribeiro, mãe do rapaz, explicou a condição renal enfrentada por Gabriel exigiu cuidados contínuos ao longo da vida. A síndrome nefrótica é um distúrbio nos rins que provoca perda excessiva de proteínas pela urina, causando inchaço (edema), baixos níveis de albumina no sangue e aumento do colesterol e outras gorduras. O jovem é filho Sarah Adriana e Marcos Aurélio dos Santos Souza. A família reside no bairro Cohab Cris, zona Norte de Votuporanga.“Ele já nasceu com a doença e começou a tratar com dois anos de idade e seguiu cuidando até 16 anos quando o rim parou de funcionar, então passou por um transplante há cerca de dois anos. Porém, recentemente, o rim do transplante parou de funcionar”, contou a mãe.Nos últimos dias, Gabriel foi diagnosticado com pneumonia e acabou sendo internado na Santa Casa. Segundo Sarah, o estado de saúde do filho já era delicado, pois ele realizava sessões de hemodiálise. “Ele já estava fraco. Então, deu parada respiratória agora de madrugada. Ele foi internado por pneumonia, mas faleceu pela parada respiratória”, relatou.A morte de Gabriel comoveu familiares e amigos que acompanharam sua trajetória de luta ao longo dos anos. “A gente lutou até o fim”, concluiu a mãe.