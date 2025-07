Caminhão da vítima perdeu o freio e para não atingir outros motoristas, ele jogou o veículo em uma ribanceira

publicado em 22/07/2025

Ronaldo José dos Anjos Vessequi, de 54 anos, morreu após se envolver em um acidente com seu caminhão (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Um acidente, na Rodovia Rio-Santos (BR-101), na região de Maresias, tirou a vida de um caminhoneiro de Votuporanga, identificado como Ronaldo José dos Anjos Vessequi, de 54 anos, e deixou sua esposa, Luciana Maria dos Anjos Vessequi gravemente ferida, na noite de segunda-feira (21). O caminhão em que eles estavam teria perdido o freio e para não atingir outros motoristas, Ronaldo jogou o veículo em uma ribanceira.

A fatalidade ocorreu por volta das 20h, entre Maresias e Boiçucanga. Unidades de resgate foram acionadas por outros motoristas que passavam pela rodovia no momento, e o caminhoneiro votuporanguense ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois na Santa Casa de São Sebastião. Sua esposa Luciana, também foi socorrida às pressas com fraturas na costela e clavícula. Apesar da gravidade dos ferimentos ela não corre risco de morte.

A Polícia Rodoviária isolou a área para evitar novos acidentes, já que houve relatos de derramamento de óleo na pista. A Polícia Técnico-Científica também foi chamada para periciar o local e apontar as possíveis causas do acidente.

Ronaldo era muito conhecido na cidade por já ter trabalhado em grandes empresas, sempre com o transporte de cargas. Recentemente ele adquiriu um caminhão e passou a trabalhar por conta própria.