publicado em 22/07/2025

Sempre presente no encontro, a rádio Cidade FM 94,7 deu novamente um show de cobertura (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA tradicional carreata de São Cristóvão, realizada há mais de quatro décadas em Votuporanga, ocorreu no último sábado e novamente reuniu centenas de fiéis em um evento marcado pela fé e pela devoção. Sempre presente no encontro, a rádiodeu novamente um show de cobertura.São Cristóvão, um dos santos mais populares da tradição cristã, é especialmente venerado como o padroeiro dos viajantes e motoristas. Sua figura tornou-se símbolo de proteção e fé ao longo dos séculos, sendo motivo de celebração por parte da comunidade votuporanguense há mais de quarenta anos.A programação teve início por volta das 14h com a celebração da missa na Igreja Santa Luzia. Em seguida, motoristas e devotos começaram a se concentrar para o início do trajeto. A carreata seguiu pelas ruas São Paulo, Itacolomi e a avenida João Gonçalves Leite, conhecida como avenida do Assary, com destino à Igreja de São Cristóvão, onde os veículos e seus condutores receberam a tradicional bênção.A imagem de São Cristóvão foi acompanhada durante todo o percurso por centenas de veículos. Motoristas e moradores que saíam às ruas formaram um cenário de grande manifestação de fé. Arealizou uma ampla cobertura ao vivo do evento, com destaque para a atuação do repórter Ademilson Silva, o popular DJ Adê, que percorreu todo o trajeto a pé.Durante a transmissão, DJ Adê entrevistou motoristas e moradores, registrando os sentimentos de fé e gratidão dos participantes. No final do percurso, ele se ajoelhou em frente à Igreja de São Cristóvão para receber a bênção e relatou um momento pessoal marcante. Após ter passado por um grave acidente de trânsito que o deixou temporariamente sem andar, o repórter decidiu correr durante o trajeto em sinal de agradecimento.“Foi um momento de agradecimento a Deus por hoje ter condições de andar e até de correr. Eu poderia, naquele dia, ter morrido ou perder meus movimentos, mas graças a Deus estou aqui. A carreata de São Cristóvão é um dos momentos de maior demonstração de fé de Votuporanga, e senti no coração, naquele momento, a vontade de expressar a minha fé também por esse gesto”.Outro momento de emoção durante a cobertura foi o relato de Gislene, ouvinte da, que compartilhou sua experiência em entrevista ao vivo. Emocionada, ela contou: “eu não falto nenhum ano porque tive uma experiência muito bonita com a proteção dele. Meus pais sofreram um acidente na rodovia. Todo ano eu trazia o carro, e nesse ano, fazia pouco tempo que teve a carreata, e aconteceu esse acidente que deu perda total no carro. Mas os meus pais foram abençoados, porque o ferimento maior foi um corte na cabeça que levou três pontos. Depois desse ano, eu nunca mais deixei de vir e vou até o fim. É algo que eu recomendo, porque a fé da gente move montanhas”.A carreata de São Cristóvão reafirmou, mais uma vez, sua importância no calendário religioso e cultural de Votuporanga, reunindo pessoas de todas as idades em uma demonstração coletiva de fé e gratidão.Já a rádiofaz questão de agradecer a todos os patrocinadores que, em mais um ano, ajudaram a levar para as casas e veículos todas as emoções dessa tradição de fé de Votuporanga.