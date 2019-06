Acidente aconteceu no cruzamento da rua 13 de Maio com a avenida Campos Salles. Motorista parou para prestar socorro; polícia apura de quem foi a culpa.

publicado em 10/06/2019

Vítimas foram lançadas contra parede após o acidente — Foto: Reprodução

O circuito de segurança de um comércio flagrou o momento em que um motociclista é atingido por um carro no cruzamento da rua 13 de Maio com a avenida Campos Salles, em José Bonifácio (SP).

Nas imagens é possível ver o momento em que o carro bate no motociclista. Com o impacto da batida, o homem cai da moto, bate no vidro do veículo e é lançado contra o asfalto. (Veja abaixo)

O vídeo também mostra que, após a colisão, a moto chega a ser arrastada por alguns metros e o capacete acaba saindo da cabeça do motociclista.De acordo com a Polícia Militar, o acidente foi no sábado (8). O motorista do carro parou para prestar socorro ao condutor da moto e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motociclista sofreu ferimentos pelo corpo e foi levado para um hospital da região. Não há informações sobre o estado de saúde dele. O motorista do carro não se feriu.

Ainda segundo a corporação, peritos foram acionados ao local para investigar qual dos veículos teria ultrapassado o sinal vermelho.

Mesmo cruzamento

A mesma câmera de segurança flagrou outro acidente envolvendo uma moto e um carro no dia 10 de fevereiro de 2019.

Um casal foi lançado da motocicleta contra a parede do estabelecimento comercial após ser atingido por um carro.Na época, motociclista, de 31 anos, teve ferimentos nas duas pernas e no braço. A garupa, uma jovem de 22 anos, teve ferimentos na perna.

Os dois foram internados no Hospital de Base de São José do Rio Preto (SP), onde receberam atendimento médico e foram liberados.

De acordo com a polícia, o motociclista não tinha habilitação e a documentação da moto estava vencida. Como no outro acidente, o motorista não se feriu.