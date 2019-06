Vanessa Bortolozo é jornalista e especialista em Gestão de Pessoas

publicado em 13/06/2019

Vanessa Bortolozo é jornalista e especialista em Gestão de Pessoas (Foto: Divulgação)

Não basta ser um bom profissional. Se você quer crescer na carreira de verdade vai precisar – e muito – de uma boa e ativa rede de contatos. O networking também conhecido como rede de relacionamentos e construída a partir da vontade e da disciplina de quem sabe que esta é uma forte ferramenta de marketing pessoal.

– Um bom começo para o networking é buscar contatos de ouro que já passaram pela sua vida e se perderam em algum momento. Você pode retomar a conversar com um velho amigo e, no aniversário dele, por exemplo, conhecer um outro amigo que trabalha na sua área. Aqui valem amigos de escola, ex-chefes, colegas de faculdade e até aqueles antigos vizinhos com quem você tinha a maior amizade.

– Encontrar essas pessoas, hoje em dia, com tantas redes sociais à disposição, não vai ser nenhum grande problema.

– Se você retomar um antigo contato com um colega de escola, por exemplo, e souber que ele está agora trabalhando numa empresa que interessa a você, não há problema em perguntar se ele pode dar algumas dicas ou indicar seu nome para uma vaga específica.

- Agora, se estiver fazendo o primeiro contato com alguém que você ainda não conhece, você deve explicar quem é, o que faz, como chegou até ele e por qual motivo.

– Uma dica muito importante é entender que a rede de contatos deve ser alimentada sempre – e não apenas quando você precisa de alguma coisa. Afinal quem lembra dos “amigos” só para pedir ajuda certamente perde pontos e amizades.

- Telefonemas ocupam mais tempo, mas podem ser mais eficientes caso já haja um contato prévio ou um grau de intimidade maior. Telefone para as pessoas, mesmo sem motivos específicos, parabenizando-as por ocasião de datas importantes.

- Guarde em um arquivo apropriado os cartões de visitas que recebe, anotando no verso deles informações que, tempos mais tarde, lhe possibilite identificar a origem e ocasião da obtenção daquele cartão.

- Marque presença em eventos profissionais, sociais e congressos. Procure aproximar-se de pessoas desconhecidas ou pouco conhecidas. Circule, não fique em um só grupo todo o tempo e procure não recusar convites para participar de palestras, aulas, grupos de estudo.

- Manter a sua reputação intocável, visto que todo relacionamento se baseia em confiança mútua.

