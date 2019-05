As aulas são voltadas para quem deseja aprender sobre tecnologia

publicado em 02/05/2019

A atividade proporcionará aos participantes conhecimentos do mundo digital de forma leve, simples e didática (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Se você tem interesse em aprender como utilizar um aparelho celular e acessar as redes sociais, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, abriu inscrições para a “Oficina de Smartphones e Redes Sociais” para pessoas acima de 60 anos. A atividade proporcionará aos participantes conhecimentos do mundo digital de forma leve, simples e didática. As aulas têm início no dia 07 de maio, na Biblioteca Municipal “Castro Alves”, às terças e quintas-feiras, às 10h.

Os temas abordados passam por definição sobre o que é smartphone, comandos, sistema operacional, conectividade, aplicativos, segurança e redes sociais. A oficina será oferecida pelo Mestre em Ciência da Informação, André Ynada, bibliotecário da Prefeitura, no Parque da Cultura. É importante ressaltar que o aluno traga o próprio aparelho para conseguir acompanhar os processos ensinados.