publicado em 22/07/2025

Mara Ruza e o prefeito de Parisi, Oclair Bento, na sede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Foto: Prefeitura de Parisi)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO prefeito da cidade de Parisi, Oclair Bento, esteve na sede da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, na capital paulista, onde protocolou uma série de solicitações voltadas à melhoria da infraestrutura educacional do município.Os pedidos foram entregues à assessora da pasta, Mara Ruza, e incluem a aquisição de equipamentos, novos mobiliários e melhorias para as escolas e a creche da cidade.A iniciativa tem como objetivo proporcionar melhores condições de ensino e aprendizagem para os alunos da rede municipal, além de oferecer mais conforto e recursos adequados aos educadores. Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Parisi, a ação representa mais um passo no compromisso da gestão municipal com a qualidade da educação. “Mais estrutura, mais qualidade e mais conforto para alunos e educadores. Parisi segue avançando com responsabilidade e dedicação.”, destaca o Poder Executivo Municipal.Recentemente, a cidade de Parisi se destacou no cenário educacional ao ser reconhecida com o Prêmio de Excelência Educacional concedido pelo Instituto de Excelência em Educação (IEE). A premiação foi resultado do excelente desempenho dos alunos na Avaliação Estadual – Saresp (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo), aplicada em 2024.A avaliação, promovida anualmente pela Secretaria da Educação, é direcionada aos alunos dos 2º e 5º anos do Ensino Fundamental e segue critérios técnicos e pedagógicos rigorosos para medir o rendimento escolar nas redes públicas de ensino. Segundo a Prefeitura de Parisi, o resultado deste ano reflete o comprometimento de toda a comunidade escolar com a qualidade da educação no município.A Escola Municipal de Ensino Fundamental Irene Zaneti Fonseca – ETI, unidade de ensino da rede municipal, superou a meta estabelecida para o Saresp 2024. A escola tinha como objetivo alcançar a nota 8,07, mas ultrapassou as expectativas e obteve a nota 8,64, conforme boletim oficial divulgado nesta semana.De acordo com a Prefeitura, esse desempenho expressivo é fruto de um trabalho conjunto envolvendo escola, famílias e poder público. A gestão municipal afirma que o alinhamento entre essas esferas tem sido fundamental para proporcionar um ambiente de aprendizado eficaz, demonstrando que ações coordenadas podem produzir resultados significativos e transformadores.